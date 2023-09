Motorrijder raakt ernstig gewond bij eenzijdig ongeval in Silvolde: omstanders reanimeren slachtoffer

met video Ruim 3 ton voor kankeron­der­zoek met een stukje zwemmen: ‘Swim to fight Cancer naar de héle Achterhoek brengen’

Van 57 mille tot 320.000 euro. Margot Verhagen en haar team maakten Swim to fight Cancer in Doetinchem tot een succes. Nu draagt ze het stokje over aan Sjoerd Weikamp, gediplomeerd Achterhoeks romanticus. Zondag 10 september is de vierde editie.