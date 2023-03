‘Nee’ tegen appartementen naast de kerk zet ook streep door wonen in de kerk

Een wooncomplex met 21 appartementen voor starters en senioren verdeeld over drie bouwlagen, pal naast de katholieke kerk in Gendringen. Kan dat? Vastgoedbedrijf EV Capital uit Arnhem vroeg Oude IJsselstreek zich daarover te buigen.

Het antwoord van de gemeente is een stellig ‘nee’.



EV Capital, het vastgoedbedrijf van Eric Vernooys uit Arnhem, wilde weten of er kans van slagen was voor dit project en diende daarom een zogenoemd principeverzoek in. Dan worden de mogelijkheden bekeken, zonder meteen een hele procedure aan te gaan.

Past niet bij andere gebouwen

Maar Oude IJsselstreek wil in géén geval afwijken van het bestemmingsplan en er woningbouw toestaan. Volgens de gemeente gaat het om een waardevol stukje groen in het centrum van het dorp en is het volop in gebruik als ontmoetingsplek.

Het appartementencomplex zou ook niet passen bij de rest van de gebouwen in het dorp. Zo pal naast de kerk zou het hoog en massief worden. Andere panden in het centrum zouden in het niet vallen bij dit plan.

Voldoende woningen

Bovendien zijn er voldoende woningbouwplannen voor starters en senioren in het centrum van het grensdorp, vindt de gemeente. Zo moeten ook appartementen komen op het terrein van de Coop-supermarkt, die gaat verhuizen naar het Woonplaza-terrein.

Vernooijs vindt het jammer dat de gemeente ‘nee’ zegt tegen zijn plannen. Als een verrassing kwam dat overigens niet. ,,Ik heb het een jaar geleden al ingediend en het werd lang vooruitgeschoven. Dan zie je de bui al wel een beetje hangen”, zegt hij.

Herontwikkeling kerk

De afwijzing heeft ook gevolgen voor de inrichting van de Martinuskerk zelf door EV Capital. Die wilde daar een gezondheidscentrum in beginnen, maar ook appartementen bouwen.

Hoewel Oude IJsselstreek daarover verder wil praten, ziet Vernooijs er echter geen heil meer in. ,,De appartementen waren de jus. Daarmee moest ik het verdienen. In de kerk kan niet zoveel, dan wordt het niet rendabel.”

