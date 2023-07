Nijmegen verandert in festivalterrein • Kaag dacht al langer na over stoppen • Henny wint grote prijs

Doorstroom naar nieuwe woningen op gang helpen door reserveren van appartemen­ten voor 55-plus­sers

Met de bouw van 21 nieuwe sociale huurappartementen wil De Woonplaats de doorstroom in Aalten op gang helpen. Alle 55-plussers die nu in een eengezinswoning van de corporatie wonen in de gemeente, krijgen voorrang op deze appartementen.