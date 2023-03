Nu het nog kan, vertellen ouderen over Tweede Wereldoorlog aan middelbare scholieren: ‘Hebben we nou helemaal niets geleerd van die oorlog?’

Vuilstort op 7Poort in Zevenaar ein-de-lijk geopend: ‘Hoop op een betere service én werkplek’

De nieuwe vuilstort op businesspark 7Poort in Zevenaar is open. Wethouder Bart Kagei maakt dinsdagochtend al vroeg de eerste officiële ronde op het nieuwe terrein. Vandaag wordt het vernieuwde afvalaanbiedstation in s’-Heerenberg heropend.