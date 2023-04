Omgekeerde vlaggen nog niet overal weg op Bevrijdingsdag, ondanks oproep gemeenten

100-jarige Sylvia viert verjaardag bij de opera in Enschede: ‘Dankbaar dat ik hier mag zijn’

ENSCHEDE – Haar laatste opera zag Sylvia Simon lang geleden in Suriname. Maar zaterdagavond, als cadeau voor haar honderdste verjaardag, kwam er alsnog een voorstelling bij. Omringd door familieleden was ze in het Wilminktheater de eregast bij de première van ‘Fidelio’, de nieuwe productie van de Reisopera.