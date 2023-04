Ontslagen zorgmedewerker hield seksueel misbruik twee patiëntes geheim

Drugsafval gedumpt in natuurge­bied, grond afgegraven: ‘Wat bezielt mensen om waardevol­le natuur te vervuilen’

In natuurgebied het Zwarte Veen in Varsseveld is drugsafval gedumpt. Daar is de gemeente Oude IJsselstreek bij toeval achter gekomen. De vervuilde grond is afgegraven. De gemeente doet aangifte van een milieudelict.