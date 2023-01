Onze economie in 2023: het glas is halfvol, maar op de huizenmarkt wordt het spannend

Handwerken is zo hip, dat Assink Lyceum Eibergen er weer les in gaat geven

Handwerken is hip. Sinds de coronapandemie is de belangstelling ervoor gestegen, maar de kennis ligt vooral bij oudere vrouwen. Omdat ook steeds meer jongeren het leuk vinden om te doen, beginnen er op het Assink Lyceum in Eibergen binnenkort weer handwerklessen.

11:00