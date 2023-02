Ook in de Achterhoek gezocht naar vermiste Miranda • Dit doet het weer tijdens carnaval • Ravage na explosie in Theo's schuur

VOETBALLER IHATTAREN )21) OPGEPAKT IN AMSTERDAM, POLITIE DOORZOCHT HUIS IN VLEUTEN | Ex-Ajacied Mohamed Ihattaren (21) is zondag opgepakt in Amsterdam na een conflict in de relationele sfeer, melden diverse bronnen aan deze site. Maandagochtend is zijn huis in Vleuten (Utrecht) doorzocht. Er is aangifte tegen de gevallen voetballer gedaan, bevestigt de politie.

GROTE ZOEKTOCHT NAAR VERMISTE VROUW BREIDT ZICH UIT NAAR ACHTERHOEK | Ondanks verwoede pogingen van de Duitse politie om de 53-jarige Miranda Epping terug te vinden, is het tot op heden niet gelukt. Het vermoeden is dat de vrouw de grens is over gefietst en momenteel in de Achterhoek is.

CHRIS (48) WAS TEN DODE OPGESCHREVEN, TOT ZIJN VROUW INGREEP | Angelique Sas staat voor een onmogelijke keuze als haar man Chris Tolsma doodziek wordt van corona. Drie Nederlandse ziekenhuizen geven hem op. Een Duits ziekenhuis wil wel doorbehandelen, maar het transport kan zijn dood betekenen.

PRAXIS DUIVEN HEEFT TIJDENS LAATSTE UITVERKOOP NOG MAAR WEINIG TE BIEDEN | De een zijn brood is de ander zijn dood. De waarheid achter deze variant op een bekend Nederlands gezegde is dit weekeinde zichtbaar op bedrijventerrein Nieuwgraaf in Duiven. Terwijl het op het parkeerterrein van Hornbach een drukte van jewelste is, zijn de auto’s bij de Praxis op de vingers van één hand te tellen.

UIT DE SNEE VLOEIT WITGELE DRAB, HAAR STIEFDOCHTER BEGINT TE KOKHALZEN | Voor onze rubriek Huisarts Vertelt schrijft Rutger Verhoeff wekelijks over patiënten die hem raken. Deze week een patiënt met een ‘vuurrode tennisbal’ onder haar oksel.

DIT IS HET VERHAAL ACHTER DE ICONISCHE FOTO WAAROP MESUT DE HAND VAN ZIJN DOCHTER VASTHOUDT | Een verslagen, maar ook vastberaden blik die zegt: ik laat haar niet los. De foto waarop Mesut Hançer (49) de hand vasthield van zijn overleden dochter Irmak (15), die bedolven was onder het puin van de aardbeving in Turkije, ging de wereld over. Nu doet de vader zijn verhaal in Turkse media.

Volledig scherm De foto waarop Mesut de hand van zijn dochter Irmak vasthoudt. © AFP

HET TERRAS BIJ HET ‘MOOISTE CAFÉ VAN DE ACHTERHOEK’ IS DE BUREN EEN DOORN IN HET OOG | Het is volgens liefhebbers het mooiste café van de Achterhoek: pure nostalgie en niet te deftig! Maar enkele omwonenden zijn niet blij met het terras voor de nostalgische kroeg. Ze ervaren overlast en willen dat de gemeente ingrijpt. Berkelland weigert dat.

AMIN (18) MAAKT WERELDGOAL OP AMATEURVELD IN NIJMEGEN | Amin Aboulharaka (18) heeft een nogal bijzonder doelpunt gemaakt, afgelopen zaterdag. Voor zijn team Jongens O19-1 van de Nijmeegse club Orion schoot hij de bal van net iets over de middenlijn over de keeper in het doel van de tegenstander.

PONCHO OF ZONNEBRIL? DIT IS DE WEERSVERWACHTING VOOR CARNAVAL | Thermokleding onder je kostuum of genieten van een zonnetje? Het kan doorgaans allemaal halverwege februari. Het weer voor het komende carnavalsweekend is volgens Berend van Straaten van Weerplaza zeker niet heel slecht, maar geweldig zal het ook niet zijn.

ENORME RAVAGE NA EXPLOSIE IN SCHUUR VAN THEO | Een schuur die volledig uit het lood is. Scheuren in het huis van de aangrenzende woning. De schade is groot nadat zaterdag een ontploffing plaatsvond in een schuur in Arnhem. De eigenaar vermoedt kwade opzet.

VIERDAAGSE VOOR HET EERST IN JAREN BIJNA UITVERKOCHT, TOCH BAALT MARSLEIDER | Bijna volgeboekt. Gebroken met de dalende trend van deelnemersaantallen. Populair als vanouds. De Vierdaagse-organisatie hád deze maandag de grote goednieuwsshow kunnen opvoeren. Toch klinkt er vooral chagrijn. En dat heeft alles te maken met de problematische online-inschrijving.

SCHOOL IN ARNHEM SLAAT ALARM OM NOODGEBOUW | De noodhuisvesting van daltonschool Confetti in Schuytgraaf verkeert in dermate slechte staat, dat het een nadelig effect heeft op het onderwijs en de gezondheid van het personeel en de ruim 400 leerlingen.

AUTO ZWAAR BESCHADIGD DOOR BRAND IN NIJMEGEN | Een auto heeft vannacht zware schade opgelopen door een brand in Nijmegen. Het vuur werd kort na 01.00 uur gemeld in de Nijmeegse Sloetstraat.

