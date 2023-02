Oude Helenakerk in Aalten houdt kerkdienst in het dialect: ‘Door het dialect meer diepgang en emotie in de tekst. Het komt wat meer binnen’

Kerkgangers in Aalten werden zondagavond in de Oude Helenkerk getrakteerd op een speciale kerkdienst. Niet in het gebruikelijk algemeen beschaafd Nederlands (ABN), maar in het Achterhoeks.

Dat doet de kerk één of twee keer per jaar. ,,Het dialect geeft iets vertrouwds”, zegt Johan Scholl, commissielid van de Aaltense kerk. ,,Vroeger sprak je in de kerk of school in het Nederlands. Men vond het dialect in de kerk oneerbiedig, zeker als je een gebed uitspreekt. Je hoort God met Gij aan te spreken en niet met ie, vonden ze dan.”

Kerkgangers vonden er niets oneerbiedigs aan. Sterker nog, de dialectdienst viel in de smaak. Onder meer bij Dora Brethouder (80). ,,Het is gewoon onze taal”, zegt ze. ,,Van mij mogen ze dit wel vaker organiseren.”

Volledig scherm In de Oude Helenakerk in Aalten werd zondagavond een dienst gehouden in het dialect. © Jan Ruland van den Brink

Meer diepgang door het dialect

Ook Henk Rensink (63) is positief. Hij roemt de diepgang en emotie die de dienst krijgt door het preken in dialect. Dit valt ook Netty Hengeveld, kerkelijk werker bij de Oude Helenakerk, op. Ze merkt dat het dialect veel doet met mensen. ,,Het komt gewoon heel dichtbij en het komt meer binnen. Soms is het ook net de humor die je in het dialect beter kan verwoorden dan in het Nederlands.”

Hengeveld ervaart ook dat het dialect veel kan betekenen tijdens haar pastorale bezoeken. ,,Als ik dan een zinnetje in het Achterhoeks er in gooi, merk je direct dat je gelijkwaardig bent. Er valt een soort spanning van de mensen af.”

Veel bezoekers, alleen jongeren ontbreken

Bij de dienst, waar ook uitgebreid stil werd gestaan bij de aardbevingen in Turkije en Syrië, werd veelvuldig gezongen in het dialect. Naast de goed gevulde zaal, keken er ook zo’n honderd mensen vanuit huis mee via de webcam. ,,Ik denk dat we best tevreden kunnen zijn over hoeveel mensen er waren”, zegt Scholl. ,,De echte liefhebbers komen hier op af.”

Tussen de liefhebbers zaten weinig jongeren. Een probleem waar de kerk al langer tegenaan loopt, erkent Johan Scholl. ,,Je moet mensen ook niet gaan verplichten om hier heen te gaan. Maar we hebben er wel veel aandacht voor. De jeugd is namelijk de toekomst voor de kerk.”

