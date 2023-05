Overleden kindje dankzij Dasja op gezinsfoto • Politiemacht naar ‘flinke vechtpartij’ • Feyenoord emotioneel

Hond overleden na vergifti­ging in Lichten­voor­de: ‘Let op tijdens het uitlaten’

Een hond die nabij de ijsbaan in Lichtenvoorde iets heeft opgegeten dat in het gras lag, is overleden. Dat laat de gemeente weten, die hondeneigenaren meteen waarschuwt. ‘Hou je hond aan de lijn als je rond de ijsbaan gaat wandelen. En let goed op dat je hond niets eet.’