Personeel kan thuisblijven na vakantie: ‘einde oefening’ voor tapijtfabriek Aalten

Kerk, Schoppe en Heurns Veld strijden om monumenten­prijs van Aalten

De jaarlijkse Erfgoedprijs van de gemeente Aalten heeft dit jaar drie genomineerden: de Schoppe en de Oosterkerk in Aalten en het Heurns Veld in De Heurne. De prijs wordt uitgereikt aan personen, organisaties of verenigingen die zich hebben ingezet voor de restauratie van bijzondere gebouwen of locaties.