‘Poldervaart ging tekeer, daar zijn ze niet blij mee bij De Graafschap’ • Open sollicitatie van Ernie Brandts

OPROEP Wat is het mooist versierde kersthuis van de Liemers?

ZEVENAAR/ DUIVEN - It's beginning to look a lot like... Ja, Kerstmis dus. Waar je ook bent in de Liemers, overal zijn huizen en soms zelfs hele straten versierd met kerstlampjes, kerstbomen of andere verlichte creaties. De een nog mooier dan de ander.

9:25