Poldervaart prijst mentaliteit De Graafschap na zege op Jong Ajax: ‘De jongens hebben karakter in hun donder’

De Graafschap ondervond weinig problemen met het zeer jeugdige Jong Ajax. De Superboeren stonden lange tijd op een magere 1-0-voorsprong door een doelpunt van Charlison Benschop en liepen in de slotfase na tal van gemiste kansen uit naar 3-0 dankzij treffers van opnieuw Benschop en Devin Haen.

,,Dit is het voetbal dat ik wil zien”, zei Poldervaart. ,,Dit proberen we elke week op de mat te leggen, maar de uitvoering blijft weleens in gebreke. Het enige waar we kritisch op moeten zijn is dat we in de eerste helft niet vaker scoorden. Dan was het elftal wat rustiger geworden en kan je een nog grotere uitslag neerzetten.”

De Graafschap stond in het laatste half uur met liefst twee man meer op het veld. Scheidsrechter Luuk Timmer gaf vlak voor rust Kristian Hlynsson (natrappen volgens de arbiter) en na de pauze Neal Viereck (neerhalen van een doorgebroken speler) een erg makkelijk gegeven rode kaart.

,,We hebben in de tweede helft de duimschroeven flink aangedraaid. We zijn amper meer in de problemen gekomen, maar dat moet ook logisch zijn. We zijn geconcentreerd gebleven en hebben het spel snel verlegd. Daardoor kwamen we regelmatig voor het doel, maar hadden we nogmaals vaker moeten scoren.”

Elfde plaats

De Graafschap steeg naar de elfde plaats op de ranglijst en heeft na twintig wedstrijden evenveel punten als nummer negen Roda JC, dat virtueel het laatste ticket in handen heeft voor deelname aan de play-offs voor promotie naar de eredivisie.

,,We hebben ons met het gelijkspel tegen MVV, de zege op Quick in de beker en nu deze overwinning prima herpakt van de twee slechte wedstrijden voor de winterstop. Hier had ik vooraf voor getekend. Maar dat dit betekent dat we nu zoveel vertrouwen hebben dat de rest makkelijk zal volgen, vind ik iets te ver gaan.”

De Graafschap gaat volgende week op bezoek bij nummer vijf Almere City en speelt vervolgens tegen hekkensluiter FC Utrecht (uit) en nummer tien Telstar (thuis). De club kan bij goede resultaten dan zomaar op een play-offplek staan.

,,De jongens hebben vandaag geantwoord. We hebben meerdere wedstrijden dit seizoen al met het mes op de keel in het veld gestaan en elke keer hebben we ons opgericht. Dat geeft aan dat de jongens karakter in hun donder hebben. Chapeau voor die gasten.”

