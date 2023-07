Nicole (23) uit Biddinghui­zen overleed plotseling voor haar geliefde Zwarte Cross: vrienden­groep eert festivalko­nin­gin

Het is een weekend met een lach en een traan voor ‘Team Konijn’. De vriendengroep uit Flevoland gaat al jaren naar de Zwarte Cross, met als stralende middelpunt vriendin Nicole Speelman uit Biddinghuizen. Drie maanden geleden verloor de groep haar belangrijkste lid. In gedachten én op hun schouder is de festivalkoningin van het team er dit weekend toch nog bij.