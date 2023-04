‘Riolist’ Rudi heeft niks met naakt, maar runt nu een naturistencamping: ‘Jij wordt het zeker niet, zei de makelaar nog’

Grootse plannen met Hilgelo bij Winters­wijk: ‘Het hele jaar door bezoekers trekken’

In de zomermaanden trekt recreatieplas Hilgelo bij Winterswijk flink wat toeristen. Die moeten er ede rest van het jaar óók komen. ,,In de andere seizoenen is het hier ook heel mooi”, zegt directeur Kees Rutten van Leisurelands.