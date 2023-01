Roelofsen vervangt zieke Poldervaart bij De Graafschap: ‘Hij zei dat we het goed hebben gedaan’

Poldervaart meldde zich vrijdagochtend ziek. In navolging van de spelers Basar Önal, Devin Haen, Anis Yadir en Pim Lukassen kampte ook hij met griep. Hij kon de wedstrijd tegen Almere City thuis volgen via een videoverbinding in de dug-out van De Graafschap.

,,Het is niet lastig om naar deze wedstrijd toe te leven als de trainer er niet bij is”, zei Roelofsen. ,,We bespreken alles van maandag tot en met donderdag en vrijdag is eigenlijk alles wel klaar. Er veranderde vandaag niet zo gek veel. Iedereen schoof alleen een plekje op op de bank. We moeten het niet moeilijker maken dan het is.”

De Graafschap kwam in beide helften vroeg op voorsprong. Jeffry Fortes zorgde al in de tweede minuut voor de 0-1 en Siem de Jong was na een uur verantwoordelijk voor de 1-2. Voldoende voor de zege was dat niet, omdat Almere City vlak voor rust en snel na het doelpunt van De Jong de achterstand wegwerkte.

,,We mogen blij zijn dat we weer een punt pakken tegen een club uit de top vijf, maar het is ook zonde dat we tweemaal een voorsprong niet vasthouden. Vooraf zou je zeggen dat 2-2 een goed resultaat is tegen een ploeg die de laatste vijf thuiswedstrijden gewonnen heeft, maar bij de tegengoals moesten we scherper verdedigen.”

Quote Voor de winterstop speelden we bij vlagen goed, nu kunnen we grote delen van de wedstrijd controle­ren en domineren. Richard Roelofsen, Assistent-trainer De Graafschap

De Graafschap heeft steeds meer de stijgende lijn te pakken. De Doetinchemse club is nog ongeslagen in 2023 en speelde tegen Almere City in navolging van de wedstrijd tegen MVV Maastricht (2-2) voor de tweede keer gelijk tegen een ploeg uit de top vijf van de Keuken Kampioen divisie. De Graafschap is inmiddels opgeklommen naar de tiende plaats.

,,We zitten in een goede periode. We zijn een stukje stabieler geworden. Voor de winterstop speelden we bij vlagen goed, nu kunnen we grote delen van de wedstrijd controleren en domineren. De gasten gooien er vanaf dag 1 ongelooflijk veel energie in, maar je zal moeten winnen, of in dit geval gelijkspelen, om dat vol te kunnen blijven houden. Anders ebt het geloof weg.”

,,Je ziet de laatste tijd het vertrouwen toenemen en dat heeft puur met resultaat te maken. De volgende stap is dat we dit soort wedstrijden ook winnen. Willen we ons voor de play-offs plaatsen, dan moeten we slimmer worden in het verdedigen. Alleen is het een goed teken dat we op wilskracht de 2-2 eruit slepen, waar we in de eerste seizoenshelft vaak verloren van clubs uit het linkerrijtje.”

Roelofsen kreeg na de wedstrijd tegen Almere City de complimenten van Poldervaart. ,,Hij zei: goed gedaan. Hij was nadrukkelijk aanwezig. Net voor de wedstrijd, in de rust en meteen na de wedstrijden hebben we gebeld. We stappen met een positief gevoel de bus in. Het is jammer dat we niet hebben gewonnen, maar er was niet een overheersend team en het was een leuke wedstrijd om naar te kijken.”

