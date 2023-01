RTC de Pedaleur en ATB de Pedaleur verder als nieuwe Doetinchemse wielerclub DCC

Wie dacht dat de RTC (de toerclub met circa 120 leden) en ATB (de mountainbikers zo'n 90 leden) - gezien de naam ‘de Pedaleur’ - van oudsher met elkaar verbonden waren, heeft het mis. De toerclub ontstond al halverwege de jaren zeventig. De mountainbikers komen voort uit de vereniging die Rob van der Wal twintig jaar later met zijn vrouw oprichtte. Van der Wal had toen al wielerzaak De Pedaleur en gaf die naam ook aan de vereniging.

‘Een internationale naam’

De twee Pedaleurs komen nu toch samen, maar wel onder een nieuwe naam. ,,We zochten een internationale naam”, zegt Hans Epping, interim-voorzitter van de nieuwe club. ,,In elk geval dat ze in Groningen - als we daar rijden - kunnen zien dat we uit Doetinchem komen.



De Pedaleur zegt daar niemand iets. Daarnaast is De Pedaleur (tegenwoordig van Volvo-dealer Harrie Arendsen, HH) een van onze zes sponsoren. Ook een reden om een andere naam te kiezen.”