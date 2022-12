Slingeland Ziekenhuis en zorgverzekeraar Menzis zonder akkoord nieuwe jaar in

DOETINCHEM - Het is zorgverzekeraar Menzis en het Doetinchemse ziekenhuis Slingeland niet gelukt een akkoord te bereiken over de vergoedingen van de behandelingen vanaf 1 januari. ,,Teleurstellend", reageert de woordvoerder van het ziekenhuis. ,,Maar de gesprekken gaan door en we zijn optimistisch.”

Voor spoedzorg en bevallingen maakt het niet uit waar iemand verzekerd is. In die gevallen kan een patiënt altijd terecht in het Slingeland Ziekenhuis. Menzis heeft al eerder laten weten dat de behandelingen vergoed worden alsof er een contract is. Mochten de beide partijen er in de loop van januari niet uitkomen, krijgen patiënten vanaf dat moment de rekening thuis en moeten deze ingediend worden bij de eigen zorgverzekeraar. Hoe hoog de vergoeding dan is, hangt af van de polisvoorwaarden.

Wrang

Menzis is de enige zorgverzekeraar met wie Slingeland geen contract heeft af kunnen sluiten. Wrang, omdat Menzis de grootste zorgverzekeraar is in de Achterhoek. Het is het SKB in Winterswijk wel gelukt om met Menzis afspraken te maken over de vergoedingen.

Overigens is de situatie tussen Menzis en het Slingeland niet uniek. Een ziekenhuis als Rijnstate in Arnhem en Zevenaar heeft bijvoorbeeld nog geen contracten af kunnen sluiten met ASR, CZ en VGZ. Het MST in Enschede heeft alleen met deelverzekeraars van Zilveren Kruis geen contract voor de vergoedingen.

