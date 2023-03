Speeltuin in Aalten afgesloten na vondst asbest door spelende kinderen

Spelende kinderen hebben maandag tijdens het graven in de zandbak van speelterrein De Miggelt in Aalten stukken asbest aangetroffen. Na onderzoek heeft de gemeente Aalten direct besloten de speeltuin te sluiten. De speeltuin is afgesloten met linten.

De kinderen waren maandag aan het graven in het zand en troffen in een laag onder het speelzand de stukjes asbest aan. Voorlopig mag er niet meer gespeeld worden. De gemeente heeft opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de herkomst van het materiaal. Ook wordt gekeken of het een ‘toevallige’ vondst was of dat er meer asbest in de grond is.

Maatregelen

De woningen op De Miggelt zijn midden jaren 80 gebouwd. Daarvoor was dit nog weiland. ,,De vondst van asbest op deze plek is niet direct te verklaren. Juist een speelterrein moet veilig zijn. We nemen direct maatregelen om dat zeker te stellen”, laat wethouder Erik Groters weten.

Buurtbewoners zijn per brief op de hoogte gebracht van de vondst.

Het is niet voor het eerst dat in de gemeente Aalten asbestdeeltjes zijn aangetroffen in een speeltuin. In 2017 werd asbest aangetroffen op een speelterrein nabij de Bijvank in Dinxperlo. De grond bleek daar vervuild omdat onder de grond puin werd aangetroffen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.