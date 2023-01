Stakingen in het openbaar vervoer: ‘Maar de bussen en treinen van Breng blijven rijden’

met video Jet toont hoe haar oma Riek de strijd tegen de tijd verloor: ‘Zoals ze het zelf zei: Langzaam gaat mijn lampje uit’

LICHTENVOORDE - Jet Hogenelst (26) uit Lichtenvoorde maakte een indrukwekkende documentaire over haar oma Riek, die in een jaar tijd de strijd tegen de klok verloor. Een emotioneel en intiem inkijkje in het leven van haar 96-jarige oma, die gedurende het maken van de film steeds meer van haar zelfredzaamheid verloor. ,,Ze moest gaan accepteren dat ze dingen niet meer kon.”

