Stevige buien met een enkele keer onweer in Aalten vandaag

UPDATE/met video Ruim 400 varkens overleden bij zeer grote brand op Aaltense boerderij: ‘Getroffe­nen hebben behoefte aan rust’

Ruim vierhonderd varkens zijn in de nacht van zaterdag op zondag omgekomen bij een brand in een schuur van een boerderij in de Aaltense buurtschap Lintelo. Zo’n 170 varkens en de koeien in een andere stal overleefden de brand wel.