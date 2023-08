Politie zoekt billenknij­per met rubber handschoen en bijzonder kapsel

De Duitse politie is op zoek naar een aanrander die in Bocholt al meerdere keren heeft toegeslagen. De man heeft op klaarlichte dag een hardloopster op het fietspad langs de Vardingholter Straße van achteren aangevallen. De verdachte passeerde de vrouw op zijn fiets en kneep in haar achterste. Opvallend was dat de billenknijper aan een kant een rubberhandschoen droeg.