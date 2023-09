MET VIDEO Jan (88) viel in een gat na zijn pensioen en pakte zijn oude hobby op: ‘Ik maak wat de mensen willen hebben’

Er lijkt geen rem te zitten op de 88-jarige Jan Heutinck uit Zieuwent. In zijn timmerwerkplaats werkt hij het liefst zes dagen per week met hout, zaagmachines en schroeven. ,,Ik kan niet stilzitten. Daar hou ik ook niet van. Ik wil van ’s morgens tot ’s avonds werken. Want werken is het mooiste dat er is.”