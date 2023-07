Sven Kopmels koning van de Polse Kermis in Ulft

Verrassend Doesburg: oude Volvo’s in de feesttent en muziekpodi­um bij voormalig café Du Midi keert terug

Straattheater, muziek en oude ambachten. Dat en meer is Verrassend Doesburg, het stadsfeest op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 juli in het oude centrum. Evenementenhal LOC 17 in de oude Turfhaven haakt dit jaar ook aan.