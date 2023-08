Tapijtreus Condor neemt failliet Hartex Blokzijl over: ‘Minimaal twintig personeelsleden houden baan’

Tapijtfabriek Hartex in Blokzijl is gered. De Condor Group uit Hasselt neemt het bedrijf over. Hartex is met moederbedrijf Intercarpet in Aalten eind vorige maand failliet gegaan.