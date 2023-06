Te warm op school: leerlingen Schaersvoorde in Aalten naar huis gestuurd

Meer aandacht voor dialect in onderwijs: ‘Niet schamen voor de taal van de regio waar je vandaan komt’

,,We moeten stoppen met ons schamen voor onze streektaal”, zegt Tweede Kamerlid Lisa Westerveld. Haar voorstel om meer aandacht te vragen voor het leren van de streektaal in het onderwijs, is met grote meerderheid aangenomen.