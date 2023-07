Ted van de Pavert traint mee bij AZSV

Aldi in Gaanderen sluit zes weken lang de deuren voor grote verbouwing

Supermarkt Aldi sluit op 9 augustus de deuren van de winkel aan de Hoofdstraat in Gaanderen. De grootgrutter wil het pand grondig verbouwen en neemt daar zes weken de tijd voor. De verwachting is dat de winkel op 20 september weer open is voor kooplustigen.