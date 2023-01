Tenten uit Terborg gaan de wereld over: ‘We kunnen nog wat klandizie uit Afrika wegsnoepen’

update Illegale Oezbeken aangetrof­fen en aangehou­den in voormalig hotel Aalten: ‘Werd al langere tijd in pand geklust’

AALTEN - Tijdens een controle door de Arbeidsinspectie in Aalten zijn dinsdagmiddag elf illegalen uit Oezbekistan aangehouden en meegenomen. De Oezbeken logeerden in het pand waar ook een Chinees restaurant is gevestigd.

25 januari