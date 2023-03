Toch geen flexwoningen in de wijk Oversluis in Ulft; de buurt is opgelucht

Er komen geen flexwoningen in de wijk Oversluis in Ulft. De gemeente Oude IJsselstreek heeft de zogenoemde Uuthuuskes daar geschrapt vanwege het flora en faunaonderzoek. Er moet een vervolgonderzoek komen en dat gaat zeker een jaar duren. Té lang dus om de flexibele woningen te realiseren.

In juli van het afgelopen jaar maakte de gemeente Oude IJsselstreek per brief bekend dat er twintig flexwoningen moeten gaan komen in het natuurgebiedje aan de rand van de wijk in het buitengebied. Over de locatie was geen discussie meer mogelijk.

Rivierduin met steenuilen

Omwonenden waren compleet overvallen door de mededeling van de gemeente. Ze spraken daarover in tijdens een commissievergadering en plaatsten een groot protestbord in de buurt. Strekking van hun verhaal: het glooiend stukje grond met bomen, bloemen en grassen is door de gemeente zelf aangewezen als gebied met hoge landschappelijke waarde. Het gaat om een oude rivierduin waar steenuilen huizen en die uil heeft een beschermde status.

Uit het eerste archeologische en biologische onderzoek bleek aanleiding voor een veel uitgebreider onderzoek. Dat duurt gemiddeld ruim een jaar en dat terwijl de woningen er aan het eind van het jaar moeten staan om de woningnood onder jongeren, alleenstaanden en senioren zo snel mogelijk te ledigen. Daarom is deze locatie voor de gemeente nu ongeschikt gebleken.

Op zoek naar andere locaties

De omwonenden van het stukje groen zijn blij dat de gemeente haar standpunt heeft herzien. De verantwoordelijk wethouder Ben Hiddinga snapt dat, maar vindt wel dat die woningen er uiteindelijk moeten komen. ,,We gaan als gemeente op zoek naar een nieuwe locatie, maar we doen ook een beroep op particulieren die nog grond hebben en mee willen doen. Zij kunnen zich melden.”

Nog zes plekken

Op nog eens zes plekken in de gemeente moeten flexwoningen komen. Op de Eikenlaan en Het Haam in Varsseveld, de Borgsche Rieten in Terborg, de Weverstraat in Varsselder en de Zeskamp in Ulft en de Walseweg in Gendringen. Bij die laatste twee waren ook protesten uit de buurt. Deze blijven echter wel overeind.

