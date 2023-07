Traumaheli landt op Zwarte Cross • Grote brand Arnhem • Laatste wandeldag Vierdaagse

Eindelijk schot in komst Steengroe­ve Museum in Winters­wijk: ‘Blij dat we de impasse doorbreken’

Na zestien jaar voorbereiding lijkt er schot te komen in de komst van het Steengroeve Museum in Winterswijk. Wethouder Wim Wassink is blij dat eindelijk de impasse wordt doorbroken met het ter inzage leggen van het voorontwerp.