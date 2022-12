Ulft en Gendringen hebben weer stroom: ‘Storing is ontstaan door problemen aan een elektriteitskabel’

Poll Nieuwjaars­re­cep­tie van gemeente keert in volle glorie terug, mét vega hapjes

In al hun creativiteit bedachten gemeenten de afgelopen jaren alternatieven voor de nieuwjaarsreceptie, een ‘no go’ in tijden van corona. Het heeft echter niet tot een permanente verandering geleid, want het traditionele fenomeen keert in deze regio in 2023 in volle glorie terug. Behalve in Zutphen en Voorst.

