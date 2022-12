Ulft en Gendringen in het duister tijdens ontknoping spectaculaire WK-finale: ‘Verwachte eindtijd 20.15 uur’

Update Drie Achterhoek­se schaatsba­nen openen de deuren; vrijdag volgen meer ijsbanen

DOETINCHEM - De ijsbaan op sportpark Zuid in Doetinchem heeft donderdagmiddag de deuren voor de schaatsliefhebbers voor het eerst geopend. Daarmee is Doetinchem na Winterswijk en Aalten de derde baan in de Achterhoek waar geschaatst kan worden op natuurijs.

15 december