Uuthuuskes stapje dichterbij, maar nog wel een jaar wachten

Zoektocht langs bijzondere natuur in de regio; bioloog schrijft boeiende gids over Achterhoek en Liemers

Bioloog Dirk Hilbers struint de hele wereld over op zoek naar bijzondere natuur. En schreef daar inmiddels 25 prachtige èn handzame boeken over. Als derde regio van ons land is er nu ook een natuurgids van zijn hand over de Achterhoek en Liemers. ,,Mensen hebben vaak geen flauw idee hoe mooi het hier eigenlijk is.”

10 december