Verwoestende brand in huis Silvolde waarbij hond overleed is niet aangestoken

Hond alsnog overleden na brand in Silvolde, meerdere woningen zwaar beschadigd

Een hond is vrijdagavond om het leven gekomen bij een brand in een tussenwoning aan de Kwartelstraat in Silvolde. De brand sloeg door naar een aangelegen woning. Twee woningen zijn onbewoonbaar, maar ook de andere buren in het rijtje worden tijdelijk elders opgevangen.