Verwoestende woningbrand in Ulft, border collie ontvlucht de vlammen

Met videoEr is vrijdagavond rond 18.00 uur brand ontstaan in een woning aan de Botterkoel in Ulft. Even voor 20.00 uur gaf de brandweer het sein ‘brand meester’. De schade aan de woning is groot, de volledige bovenverdieping is volledig uitgebrand.