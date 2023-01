Vleesetende bacterie had Benno te pakken: ‘We gaan nu opereren, zei de chirurg, anders ben je vanavond dood’

Acute ingreep RIVM: alle ziektes door ‘vleeseten­de’ bacterie moeten vanaf nu meteen gemeld worden

Het RIVM heeft per direct een meldingsplicht ingesteld voor alle ziektes die worden veroorzaakt door de groep A-streptokokken, ook wel bekend als de vleesetende bacterie. De maatregel, die deze donderdag is afgekondigd, wordt ingevoerd om beter zicht te krijgen in de mate waarin de bacterie zorgt voor problemen.

19 januari