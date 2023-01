Vrouw (43) uit Doetinchem duikt weer op na kleine week vermist te zijn geweest

De vrouw was vorige week dinsdag 10 januari voor het laatst gezien in Doetinchem. De Doetinchemse politie plaatste bij het opsporingsbericht op sociale media de foto van een damesfiets waarop ze zou zijn vertrokken. Sindsdien was ze spoorloos.



Het bericht werd na korte tijd weer verwijderd, omdat volgens de politie contact met de vrouw is geweest. Ze blijkt in goede gezondheid en is dus niet langer vermist.