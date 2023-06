Warenhuis in grensdorp overleeft komst van de Action, maar gaat nu toch dicht: ‘Waar moeten we nu heen?’

Kindcen­trum in 's-Heerenberg ‘pas’ tweede helft van 2026 klaar; improvise­ren op huidige scholen

Drie scholen in 's-Heerenberg zitten langer dan de gebruikers lief is vast aan de huidige gebouwen. De oplevering van het kindcentrum aan de Zeddamseweg is vertraagd en staat nu gepland voor het derde kwartaal van 2026. ,,We nemen liever meer tijd dan dat we achteraf moeten zeggen dat we het anders gewild hadden.”