Wéér tientallen jonge beukjes uit de grond gejat bij Het Jagershuis: ‘Elke planter nieuwe haag is verdacht’

‘Geschikt als tuinplant’

,,Als je ze snoeit zijn de beukjes geschikt als tuinplant”, zegt Piet ’t Jong, rentmeester van het landgoed tussen Wehl en Didam. ,,Dus elke nieuwe beukenhaag is verdacht. De beukjes worden graag gebruikt voor hagen omdat ze in de winter blad houden. Maar nee, we hebben nog geen mogelijke dader op het oog.”

Op Landgoed Het Jagershuis – tweehonderd jaar oud en 145 hectare groot – gaat Jozef Giesen voor. Al veertien jaar is de 77-jarige Giesen vrijwilliger van de Stichting Vrienden van het Wehlse Bos en Landschap. Samen met zo’n twintig andere vrijwilligers van de stichting is hij elke zaterdag in de weer in de uitgestrekte bossen van het Jagershuis en het Stilli Wald.