Zeer grote schuurbrand in Aalten, geen asbestverspreiding buiten brandgebied

Op de fiets met een gelukkige burgemees­ter Mark Boumans: ‘Voorlopig zijn jullie nog niet van mij af’

Acht van de negen burgemeesters in de Achterhoek zitten langer dan zes jaar op hun post. Tijd voor een goed gesprek tijdens een fietstocht langs locaties ie van grote invloed zijn geweest op hun tijd als burgemeester. Vandaag route 1: met Mark Boumans door Doetinchem. Over lijntjes coke, vlaggende mannen in uniform, De Graafschap en kwetsbaarheid.