Zelhemmer rijdt tijdens wildwestrit in op agenten: werkstraf en verplicht werken aan verslaving

MET VIDEO Auto belandt op de kop in berm, automobi­list met onbekende verwondin­gen naar ziekenhuis

DIDAM - Opeens verloor de automobilist in Didam de macht over het stuur, waarna hij zondagmiddag met de auto op de kop belandde. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

18 december