Zo vaak werd vorig jaar in Aalten aangifte gedaan van autodiefstal

Nieuws gemist? Vrijgezel­len­feest loopt uit op drama • Huldiging Feyenoord

Dat kan nu in het Utrechtse Montfoort. Vraagprijs: bijna vijf miljoen euro. Maar dan heb je ook je eigen binnenzwembad, kun je biljarten in je hooiberg én relaxen op je privéstrand.Geen tijd gehad om het nieuws te volgen? Wij hebben de oplossing. De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van maandag 15 mei.