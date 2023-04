Ik ben aangezien voor een crimineel en door ‘die Polizei’ ontzet

Tubantia tijdens de feestdagen

De kerstbijlage verschijnt donderdag 24 december bij de krant. Het thema van dit jaar is ‘Reflectie’. Want als er iets is wat dat vermaledijde virus afdwingt naast halve en hele lockdowns, is het wel dat we weer eens met een frisse blik naar de invulling van ons eigen leven moeten kijken. Als het virus tenminste aan u deur voorbij is gegaan. Met een bekende en minder bekende streekgenoten bespiegelen we op 2020. Persoonlijk, praktisch en beschouwend.