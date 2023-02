Pas als de krant belt, komt de verzekeraar in beweging

Hoe onze redactie beter wordt als we een afspiege­ling zijn van de samenle­ving

‘Ben jij hem of ken jij hem, die journalist die het Brabants Dagblad kleur kan geven?’. Een jaar geleden deed collega-hoofdredacteur Lucas van Houtert deze dringende oproep in zijn krant. Hij constateerde dat zijn redactie veel te weinig mensen met een andere achtergrond telde. ‘We zijn te wit in een wereld die gekleurd is. Daardoor hebben we blinde vlekken die het moeilijk maken om alles dat om ons heen gebeurt te zien en goed te duiden’ schreef hij toen.

