Tubantia heeft nu voor iedere gemeente een eigen pagina. Ontdek alles wat je verbindt met jouw regio

Van de hoofdredactie De frustratie van een lege brievenbus als u rekent op de krant

Het is de hoogste tijd om aandacht te besteden aan één van de grootste frustraties van onze lezers als het onze krant aangaat, namelijk dat de krant niet of te laat bezorgd wordt. Soms dagen achtereen. Bellen naar de klantenservice brengt niet altijd het gewenste resultaat, want de wachtrij is lang of mensen vinden onvoldoende gehoor voor hun klachten.

15 februari