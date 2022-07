1 meter kabel per 8 seconden door sleuf langs N823 tussen Neede en Eibergen

De kabel moet het aan te leggen zonnepark van Kronos aan de Hoondermaatsweg verbinden met het openbare netwerk zoals Liander dat beheert. Over de operatie is vooral veel te doen geweest omdat het karwei opvalt én het verkeer over de provinciale weg N823 tussen Neede en Eibergen ermee te maken heeft. Het verkeer wordt beurtelings over één rijbaan geleid met behulp van een verkeerslichteninstallatie.

Het rekensommetje is ingewikkelder dan de simpele uitkomst van de berekening hoelang het trekken van 1 kilometer kabel van een enorme haspel duurt. Een behoorlijk eind blijft achter op de haspel, om later door een sleuf richting de locatie van het zonnepark te worden gelegd. Bovendien: er is niet één kabel nodig, maar drie, door de doorgang zoals die is klaargelegd. Omdat een deel van de installatie later deze week tussendoor op een andere locatie nodig is, kan het proces langer duren.