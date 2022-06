125-jarig Euphonia is klaar voor de taptoe: ‘Je kunt er echt een show van maken’

update Mogelijke schietpar­tij in Winters­wijk: politie doet onderzoek nadat buurt twee schoten hoort

WINTERSWIJK - In de Ravenhorsterweg in Winterswijk is zondagavond kort voor middernacht mogelijk geschoten. Buurtbewoners schrokken laat op de avond van twee harde knallen. Enige tijd later werd de straat door de politie afgezet.

