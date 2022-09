60-jarig paar Antoon en Alie hielp veel Borculoërs aan hun rijbewijs

Natuurlijk zijn ze allang ingeburgerd, maar Antoon Rouwhorst noemt zichzelf nog steeds gekscherend import. Hij werd geboren in Lichtenvoorde en leerde Groenlose Alie kennen op de Grolse kermis. „Ik was met m’n kameraden, zij met haar vriendinnen. We gingen dansen met elkaar en zo is het gekomen”, vertelt hij. Zes jaar verkering hadden ze. „We konden niet trouwen, want we hadden geen huis. Ik werkte in die tijd als monteur bij een garagebedrijf hier in Borculo en toen dat werd overgenomen, kon ik er bedrijfsleider worden. En daar hoorde een huis bij.”