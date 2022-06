‘Aalten moet ook regenbooggemeente worden’

Echte liefde, want Bernard en Willemien zijn al 75 jaar samen: ‘Op de Zwolse Karmisse sloeg de vonk over!’

EIBERGEN - „Zee was zo’n leef deerntjen, hee zag er good uut.” Op de Zwolse Karmisse sloeg 75 jaar geleden de vonk over. Nu zijn Bernard en Willemien Overkamp-Huls 70 jaar getrouwd. En zo lang wonen ze ook al in hun zelfgebouwde huis in Holterhoek.

