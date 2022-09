Aalten zoekt plek voor nieuwe bedrijventerreinen

In eerste instantie wordt gezocht naar een terrein van zo’n 10 hectare groot. ,,We hebben een inventarisatie gemaakt binnen het bedrijfsleven. Er is op korte en middellange termijn ruimte nodig voor bedrijven die zich in Aalten willen vestigen of juist hier uit willen breiden”, zegt wethouder Ted Kok. ,,Ik heb laatst nog een gesprek gevoerd met een ondernemer, die heel graag wilde uitbreiden, maar geen mogelijkheden zag. En dat is jammer.”



Een onderzoeksbureau gaat nu de vraag naar ruimte voor bedrijven onderzoeken. Daarnaast wordt gekeken waar eventueel ruimte is om bedrijven te kunnen vestigen.